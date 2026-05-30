Le elezioni provinciali di Benevento sono state anticipate al 26 luglio, con una decisione presa da Clemente e confermata da Nino. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, modificando la data prevista in precedenza. La scelta ha coinvolto le figure politiche di spicco della provincia, che hanno concordato sulla modifica del calendario elettorale senza ulteriori annunci pubblici. La data anticipata si inserisce nel quadro delle attività politiche locali.

Tempo di lettura: 3 minuti Clemente ordina, Nino dispone. Almeno è questa la lettura che nelle ultime ore circola con insistenza negli ambienti politici sanniti dopo la decisione di anticipare al 26 luglio le elezioni per il rinnovo della presidenza della Provincia di Benevento. “Nino, dobbiamo anticipare le elezioni provinciali, sennò poi è un casino”. Potrebbe essere andata più o meno così la conversazione tra il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e il presidente della Provincia, Nino Lombardi. Una ricostruzione che appartiene al terreno dei retroscena politici, ma che trova alimento in una domanda che molti, oggi, si pongono: perché tanta fretta? Come se a Sant’Agata de Goti avesse vinto Carmine Valentino Sul piano strettamente politico, infatti, non sembrano esserci ragioni tali da giustificare un’accelerazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Clemente ordina, Nino dispone: Elezioni provinciali anticipate, il retroscena

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