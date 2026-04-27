Elezioni provinciali Aquino | Elezioni fuori tempo rischio per la democrazia

Il sindaco di Montefredane ha criticato la decisione di fissare le elezioni per la Presidenza della Provincia di Avellino al 6 giugno 2026. In una dichiarazione, ha definito questa convocazione come fuori tempo e ha evidenziato i rischi che, a suo avviso, questa scelta potrebbe comportare per la democrazia locale. La questione ha suscitato reazioni tra gli altri rappresentanti politici della zona.

Tempo di lettura: 3 minuti Duro affondo del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, sulla convocazione delle elezioni per la Presidenza della Provincia di Avellino fissate per il 6 giugno 2026. Nel mirino la decisione dell’attuale presidente Rizieri Buonopane, ritenuta tardiva e potenzialmente lesiva dei principi di correttezza istituzionale. Aquino parla di “forte criticità sul piano democratico” e annuncia battaglia legale, con un ricorso già presentato al TAR, denunciando il rischio di un voto basato su una rappresentanza non aggiornata e una gestione che potrebbe compromettere la trasparenza del processo elettorale. “La convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, fissata per il 6 giugno 2026, determina un quadro di forte criticità sul piano istituzionale e democratico.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Elezioni provinciali, Aquino: “Elezioni fuori tempo, rischio per la democrazia” Notizie correlate Elezioni Cosenza: nessuna candidatura ufficiale presenta i listini per le elezioni provincialiAl via del processo elettorale per il nuovo presidente della Provincia di Cosenza, previsto per l’8 marzo, si apre un momento delicato: **non esiste... Leggi anche: Elezioni provinciali, il voto trasversale ridisegna gli equilibri: accordi fuori dagli schieramenti e sfida aperta in 6 liste Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Elezioni provinciali Avellino, Aquino presenta il ricorso: Proroga illegittima del mandato Buonopane; Gelo Pd-Buonopane, Festa c'è, Centrodestra unito per inerzia: prove generali per le amministrative. Elezioni Provincia, sindaco Aquino va all’attacco: Convocazione tardivaNota stampa del Sindaco di Montefredane Ciro Aquino su decreto di convocazione elezioni Presidente Provincia di Avellino La convocazione delle elezioni per il Presidente della Provincia di Avellino, f ... irpinianews.it Elezioni Comunali 2026 in provincia di Avellino, tutte le liste e i candidati sindaco nei Comuni al voto il 24 e 25 maggioElezioni comunali 2026 in Campania, in provincia di Avellino si andrà al voto in 13 Comuni tra i quali anche il Comune capoluogo, Avellino. Saranno 99.138 le persone che andranno al voto ... ilmattino.it https://canosaweb.it/community/a-proposito-delle-elezioni-provinciali-bat/ A proposito delle Elezioni Provinciali BAT... - facebook.com facebook