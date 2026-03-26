Provinciali di Avellino il TAR dispone la conversione del rito e fissa l' udienza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione di Salerno, ha deciso il 25 marzo 2026 di convertire il rito e ha fissato un'udienza relativa ai provinciali di Avellino. La decisione riguarda un ricorso presentato dal sindaco di un comune della provincia, assistito da un avvocato. La causa coinvolge questioni amministrative legate alle elezioni provinciali nella regione.

In data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino, assistito dall'Avv. Vittoria Musto, in merito alle elezioni provinciali di Avellino. "Con ordinanza, il TAR ha disposto la conversione del rito del giudizio, qualificando l’azione non più come impugnazione del decreto di indizione delle elezioni del Consiglio Provinciale, bensì come ricorso per l’accertamento dell’obbligo della Pubblica Amministrazione di provvedere. In particolare, il ricorso evidenzia la presunta illegittimità dell’operato... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Provinciali di Avellino, il TAR dispone la conversione del rito e fissa l'udienza Articoli correlati Elezioni provinciali ad Avellino, il sindaco di Montefredane presenta ricorso al TAR della CampaniaSecondo quanto sostenuto nel ricorso, l'indizione delle elezioni limitatamente al Consiglio provinciale determinerebbe una proroga illegittima del... Nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, incertezza sull’udienza del TAR LazioSono arrivati i nuovi ricorsi contro il Bergamotto di Reggio Calabria IGP, presentati da Foti e Pizzi. Approfondimenti e contenuti su Provinciali di Avellino il TAR dispone... Temi più discussi: Rinnovo del Consiglio Provinciale di Avellino: equilibri inediti e sfida aperta per la presidenza; Provinciali Avellino, fra riconferme e volti nuovi rinnovato il consiglio provinciale; Esame per il rilascio del tesserino autorizzativo alla raccolta tartufi - provincia di Avellino - regione campania; Provinciali ad Avellino, eletto il nuovo Consiglio. Elezioni provinciali di Avellino, il TAR rinvia al 29 aprile il ricorso sul votoIn data 25 marzo 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno – si è pronunciato sul ricorso promosso dal sindaco di Montefredane Ciro Aquino, assistito dal ... irpinianews.it Elezioni Provinciali di Avellino, ampio consenso per il vicesindaco di Lauro Pino GrazianoImportante risultato alle Elezioni Provinciali di Avellino per il consigliere uscente Pino Graziano, attuale vicesindaco di Lauro, che ottiene 5.162 punti in una competizione che ha visto candidati 75 ... irpiniaoggi.it Elezioni provinciali di Avellino, eletto il nuovo Consiglio: PD primo partito, vola Proposta Civica - facebook.com facebook