L’azzurro Marco Bezzecchi con l’Aprilia è in testa alla classifica del Mondiale MotoGP dopo la Sprint del GP d’Italia con 148 punti, con 12 di margine sullo spagnolo Jorge Martin, secondo a 136, e 25 sull’altro italiano Fabio Di Giannantonio, terzo con 123. Più staccato lo spagnolo Pedro Acosta, quarto a quota 93, a -55, ancora più distanti gli altri piloti. In casa Italia Francesco Bagnaia è ottavo a quota 66, a -82, mentre Luca Marini è 11° con 43, a -105, davanti ad Enea Bastianini, 12° con 39, a -109, infine Franco Morbidelli è 15° con 36, a -112. Sono 22 nel complesso i Gran Premi in calendario, e tutti prevedono la Sprint al sabato e la classica gara lunga la domenica: si è partiti a febbraio in Thailandia e si chiuderà a fine novembre a Valencia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Martin e Di Giannantonio guadagnano su Bezzecchi

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