Classifica Mondiale MotoGP 2026 | Bezzecchi guadagna su Martin e resta al comando

Dopo la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, Marco Bezzecchi si conferma in testa alla classifica generale del Mondiale 2026 di MotoGP con 129 punti. Lo seguono Jorge Martin, a due punti di distanza, e altri piloti in posizioni più arretrate. La gara ha visto Bezzecchi mantenere la leadership, mentre Martin si posiziona appena dietro di lui. La classifica aggiornata tiene conto dei punteggi ottenuti durante le ultime gare e determina la posizione attuale dei protagonisti del campionato.

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Marco Bezzecchi resta in testa alla classifica generale del Mondiale 2026 della MotoGP: dopo la Sprint Race del GP di Catalogna, l’italiano conduce con 129 punti, davanti allo spagnolo Jorge Martin, secondo a due lunghezze di distacco. I due hanno fatto il vuoto: Pedro Acosta è terzo a -31. Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. Bezzecchi anonimo, Martin cade Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Bezzecchi in difficoltà, ma Martin cade! Di Giannantonio sul podio LIVE MotoGP, GP Catalogna 2026 in DIRETTA: ad Alex Marquez la Sprint. Martin cade, Bezzecchi non ne approfitta Alex Marquez batte Acosta nella Sprint del GP di Catalogna. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi guadagna su Martin e resta al comando ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MOTO GP 2026 BRAZIL GP Bezzecchi Dominates in Goiânia! | Full Race Results Sullo stesso argomento Classifica Mondiale MotoGP 2026: Bezzecchi resta al comando, Martin a -1Marco Bezzecchi resta in testa alla classifica generale del Mondiale 2026 della MotoGP: dopo 5 gare l’italiano conduce con 128 punti, davanti allo... Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marco Bezzecchi passa al comando, +11 su MartinOrdine d’arrivo MotoGP, GP Brasile 2026: trionfa Bezzecchi, Di Giannantonio sul podio. Marco Bezzecchi presenta il GP di Francia 2026: Le Mans è fantastica, vogliamo continuare a far bene con l'Aprilia per allungare in classifica mondiale. #bezzecchi #aprilia #lemans #motogp x.com 2026 GP di Francia: Discussione sulla Gara di MotoGP reddit Mondiale Piloti MotoGP 2026 dopo la Sprint di BarcellonaBezzecchi resta leader del Mondiale ma perde una grande occasione per guadagnare punti sul compagno di squadra, oggi fermato da una caduta ... formulapassion.it Classifica MotoGp 2026 | Mondiale piloti verso il GP Catalogna a Barcellona: Bezzecchi leader (16-17 maggio)Classifica MotoGp 2026, il Mondiale piloti verso il GP Catalogna a Barcellona (16-17 maggio): Bezzecchi leader ma con un solo punto su Martin. ilsussidiario.net