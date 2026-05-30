Classi di concorso in esubero dopo la mobilità 2026 27 | sono 162 posti ecco dove IN AGGIORNAMENTO

Dopo la mobilità 202627, sono 162 i posti in esubero nelle classi di concorso. Gli Uffici scolastici provinciali hanno pubblicato le liste, che si basano sui trasferimenti e sui passaggi di cattedra o di ruolo. La pubblicazione riguarda le scuole di tutta Italia e viene aggiornata periodicamente. La maggior parte dei posti in esubero si trova nelle discipline umanistiche e nelle materie scientifiche. La distribuzione geografica varia a seconda delle province.

Conclusa la mobilità docenti per l’anno scolastico 202627, gli Uffici scolastici provinciali pubblicano le classi di concorso in esubero, sulla base di trasferimenti e passaggi di cattedra o di ruolo. Il dato è rilevante per le immissioni in ruolo: se una classe di concorso risulta in esubero a livello provinciale, non possono essere autorizzate nuove assunzioni a tempo indeterminato per quella tipologia di posto. Si tratta comunque di una prima indicazione, non ancora definitiva, perché l’esubero potrebbe essere riassorbito nelle fasi successive. I docenti appartenenti a una classe di concorso in esubero, anche se non perdenti posto, possono presentare domanda di utilizzazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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