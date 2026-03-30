Percorsi abilitanti docenti secondaria 2025 26 | autorizzati ulteriori 42 posti Ecco dove e per quali classi di concorso

Il Ministero dell'Università e della Ricerca ha pubblicato un decreto che autorizza l’apertura di 42 posti aggiuntivi per i percorsi abilitanti per l’anno scolastico 202526. L’autorizzazione riguarda diverse classi di concorso e specifica le sedi in cui i posti saranno disponibili. La decisione si inserisce nel quadro delle attività volte a potenziare la formazione degli insegnanti per la scuola secondaria.