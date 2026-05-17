Perché Conte potrebbe lasciare il Napoli | le parole dopo la Champions e cosa ha detto a De Laurentiis

Da napolissimo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria per 3-0 contro il Pisa che ha garantito al Napoli la qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico ha parlato in conferenza stampa. Durante l'incontro con i giornalisti, ha commentato i risultati della partita e ha fatto alcune dichiarazioni riguardo al futuro. Tra le parole pronunciate, si è soffermato anche su un colloquio recente con il presidente della società, senza però fornire dettagli specifici. La situazione attuale sembra aver acceso discussioni sul suo eventuale addio alla squadra.

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? In Sintesi Il Napoli sbanca l’Arena Garibaldi battendo il Pisa per 3-0 e conquista la qualificazione matematica alla prossima Champions League. Tuttavia, la gioia del traguardo raggiunto è stata oscurata dalle clamorose dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa. Il tecnico leccese ha di fatto preannunciato il suo addio a fine stagione, rivelando di aver già comunicato la sua decisione ad Aurelio De Laurentiis da oltre un mese. Conte ha tracciato un bilancio amaro di un’annata segnata da gravi infortuni ( Lukaku, Meret, Neres, Di Lorenzo ) e dalla delusione europea di Copenaghen, dicendosi orgoglioso di lasciare una “base solida” per il futuro. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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