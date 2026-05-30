CityWave a Milano sarà consegnato entro il 2026. È stata completata la copertura dell'edificio e i lavori sono in avanzato stato. L'architetto Lorenzo Boddi ha commentato che il progetto rappresenta un ponte sopra l’individualità. L'edificio ha forma di onda ed è stato progettato per integrare funzioni diverse all’interno di un’unica struttura. La costruzione si trova nel centro cittadino e si avvicina alla fase finale dei lavori.

Entro il 2026 è prevista la consegna di CityWave a Milano. È stata completata la copertura. L'architetto Lorenzo Boddi ha spiegato a Fanpage.it il progetto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Milano, ecco come sarà Citywave, la grande onda in Citylife pronta (forse) entro fine 2026

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Si parla di: CityWave, il significato dell'edificio a onda di Milano. L'architetto Boddi: Un ponte sopra l’individualità.

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