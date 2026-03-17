Milano città senza identità e con un progetto Napoli ha un'identità ma non un progetto sostiene l'architetto Uberto Siola

Un architetto afferma che Milano manca di identità ma ha un progetto, mentre Napoli possiede un’identità ma non un piano definito. La stazione di Chiaia Monte di Dio, ultima delle Stazioni dell'Arte di Napoli, viene descritta come un vero e proprio manifesto culturale, rappresentando un esempio di come le infrastrutture possano assumere un ruolo simbolico e culturale.