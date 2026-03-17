Milano città senza identità e con un progetto Napoli ha un'identità ma non un progetto sostiene l'architetto Uberto Siola
Un architetto afferma che Milano manca di identità ma ha un progetto, mentre Napoli possiede un’identità ma non un piano definito. La stazione di Chiaia Monte di Dio, ultima delle Stazioni dell'Arte di Napoli, viene descritta come un vero e proprio manifesto culturale, rappresentando un esempio di come le infrastrutture possano assumere un ruolo simbolico e culturale.
La stazione di Chiaia Monte di Dio, l'ultima delle Stazioni dell'Arte di Napoli, è molto più di un’infrastruttura: è un manifesto culturale. L'architetto Uberto Siola ne racconta la genesi, la complessità, e la sua visione di una città che, nel bene e nel male, sta diventando il paradigma di un’Italia in trasformazione, divisa tra la sua identità profonda e la carenza di un progetto di governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Genio Civile, le false identità dell’ingegnere: da “Hernesto Comandante” all’architetto morto due anni primaIdentità fittizie, collaudi falsificati e fatture per servizi inesistenti: così sarebbe stato costruito il presunto sistema di corruzione al Genio...
Leggi anche: L’artista Gio Evan: “Milano non è in sincronia con la mia vita, ma qui l’arte ha un riverbero unico”