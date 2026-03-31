Benessere e arredamento c'è un legame? L'architetto | Il disordine visivo è rumore continuo causa stress e ansia

L’architetto Balivo ha spiegato come elementi come luce, colori, ordine e materiali possano influenzare il nostro benessere quotidiano. Secondo lui, il disordine visivo rappresenta un rumore continuo che può causare stress e ansia. La discussione si concentra sull’importanza di creare ambienti domestici che rispondano anche alle esigenze emotive delle persone, migliorando così il rapporto con la propria casa.

Luce, colori, ordine e materiali influenzano più di quanto pensiamo il nostro equilibrio quotidiano: l’architetto Balivo ci ha spiegato come migliorare il nostro rapporto con la casa, rendendola più adatta anche alle nostre esigenze emotive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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