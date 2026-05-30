cittadinanza benemerita al borgomastro rosenau

Domani alle 18, al Museo di San Giovanni degli Agostiniani, verrà conferita la cittadinanza benemerita al Landrat dell’Enzkreis, già sindaco di Engelsbrand. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle procedure ufficiali e vedrà la consegna ufficiale del titolo. La nomina riconosce il contributo alla comunità e alla regione. La presenza delle autorità locali è prevista durante l’evento.

Domani al Museo di San Giovanni degli Agostiniani alle 18 sarà conferità la cittadinanza benemerita a Bastian Rosenau (nella foto), attuale Landrat dell’Enzkreis, presidente di provincia nel Baden Wurttemberg, già borgomastro del Comune di Engelsbrand. "L’amministrazione di Fivizzano conferisce al signor Bastian Rosenau la cittadinanza benemerita – recita la delibera – con le seguenti motivazioni: ’Per il profondo impegno profuso nel rafforzare il legame di amicizia e di solida collaborazione tra Engelsbrand e Fivizzano, lavorando instancabilmente per la costruzione di una cittadinanza europea condivisa e per il dialogo di pace fra i popoli’". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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