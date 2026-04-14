Sabato scorso, il Comune di Rimini ha festeggiato il centesimo compleanno di Albertina Lipparini, riconosciuta come figura benemerita della Resistenza. L’assessore ai Lavori pubblici, mobilità, trasporto pubblico e innovazione ha partecipato alla cerimonia portando gli auguri ufficiali dell’amministrazione. La cerimonia si è svolta alla presenza di familiari e amici, in un'occasione che ha celebrato un secolo di vita e di impegno.

Sabato scorso, l’assessore ai Lavori pubblici, mobilità, trasporto pubblico, innovazione Mattia Morolli ha portato gli auguri del Comune di Rimini ad Albertina Lipparini, che ha compiuto 100 anni. Con lei, la storia della Resistenza: fu partigiana nella 4ª Brigata Garibaldi Venturoli. La famiglia di nonna Albertina si è riunita sabato scorso per il pranzo di compleanno al ristorante, con figli, nipoti e pronipoti. Al momento del brindisi è arrivato l’assessore Mattia Morolli, che ha consegnato ad Albertina un mazzo di fiori e un biglietto d’auguri a nome dell’amministrazione comunale (nella foto sopra). Nata a Minerbio l’11 aprile 1926, durante la Seconda guerra mondiale Albertina collaborò con il movimento partigiano, aderendo alla 4ª Brigata Garibaldi Venturoli.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di Albertina, benemerita della Resistenza

Un secolo di vita e memoria: Rimini festeggia Albertina, partigiana della 4ª Brigata Garibaldi VenturoliSabato scorso (11 aprile), l’assessore Mattia Morolli ha portato gli auguri del Comune di Rimini ad Albertina Lipparini, che ha compiuto 100 anni.

Cittadinanza benemerita per Enrico MenestòLa città di Jacopone si prepara a conferire la Cittadinanza benemerita ad un altro illustre concittadino, Enrico Menestò, accademico dei Lincei e...

Argomenti più discussi: Un secolo di vita e memoria: Rimini festeggia Albertina, partigiana della 4ª Brigata Garibaldi Venturoli; Un secolo di Albertina, benemerita della Resistenza; Un secolo di vita e memoria: Rimini festeggia Albertina, partigiana della 4ª Brigata Garibaldi Venturoli; La partigiana nonna Albertina compie 100 anni: l’omaggio del Comune di Rimini.

Simone Finetti. . PARTE FINALE Oggi a Villa Albertina vi porto dentro uno dei prodotti più affascinanti e “veri” della cucina: l’anguilla. Non è solo una ricetta: è materia prima, stagionalità, scelta del prodotto e tecnica. Perché per noi la cucina parte da qui: d facebook