Il ritorno sui social di Ciro Solimeno è stato accolto con commenti amari, e sono apparse anche presunte frecciatine di Martina De Ioannon. Il 26 maggio 2026 si è concluso uno dei troni più seguiti e discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne.

Il 26 maggio 2026 si è chiuso definitivamente uno dei troni più seguiti e discussi dell’ultima stagione di Uomini e Donne. Ciro Solimeno ha fatto la sua scelta, uscendo dagli studi Elios mano nella mano con Elisa Leonardi, lasciando a casa Martina Calabrò. Una decisione che ha diviso il pubblico e generato fiumi di commenti sui social, non tutti positivi. Dopo settimane di silenzio, con il profilo Instagram messo in modalità privata, l’ex tronista campano è tornato a parlare con un lungo post che sa tanto di bilancio personale e, forse, di risposta indiretta a chi lo ha criticato durante il percorso. Il riferimento alle critiche ricevute è diretto e non lascia spazio a interpretazioni. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Ciro Solimeno, il suo ritorno social è amarissimo: spuntano anche le presunte frecciatine di Martina De Ioannon

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CIRO SOLIMENO LA SCELTA È ELISA | PETALI IN STUDIO UOMINI E DONNE

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