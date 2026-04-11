I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno sequestrato circa 30 chili di droga durante un'operazione condotta nel territorio. Le sostanze stupefacenti erano nascoste all’interno di un frigorifero e all’interno di divani. Tre persone sono state arrestate in relazione al sequestro. L’intervento fa parte di un’attività di contrasto al traffico di droga condotta dalle forze dell’ordine nella zona.

Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina hanno individuato e sequestrato circa 30 chilogrammi tra hashish, marjuana e cocaina, diversi bilancini da precisione, materiale da confezionamento e una pistola a salve priva di tappo rosso, detenuti da un italiano di Terracina e da un cittadino tunisino. L’operazione è stata condotta dalla Fiamme Gialle della Compagnia di Terracina che hanno rinvenuto la droga in un’abitazione privata di San Felice Circeo occupata da una donna italiana. Lo stupefacente, sottoposto a sequestro, era stato occultato in diversi luoghi, tra cui un frigorifero e al di sotto di alcuni cuscini di un divano; ad un primo esame, in particolare, la sostanza è stata quantificata in circa 22 kg di hashish, conservata in oltre 200 panetti, circa 2 kg di marijuana e quasi 4 kg di cocaina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divani

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