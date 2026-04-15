Prato operazione antidroga | sequestrati 64 chili di hashish nel bosco della Briglia Tre arresti

Gli agenti della Squadra Mobile di Prato hanno sequestrato più di 64 chili di hashish nel bosco della Briglia. Durante un’operazione antidroga, sono stati anche arrestati tre uomini. La notizia è stata comunicata da una nota della Procura, che ha confermato il risultato dell’intervento. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità dell’operazione o sulle identità delle persone coinvolte.

PRATO – Gli agenti della Squadra Mobile – come informa una nota della Procura guidata da Luca Tescaroli – hanno sequestrato oltre 64 chili di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di tre uomini: un cittadino italiano di 30 anni, con precedenti penali, un cittadino albanese di 31 anni e un cittadino marocchino di 20 anni, entrambi regolari sul territorio nazionale e incensurati. I tre sono stati sorpresi mentre stavano effettuando un consistente scambio di sostanza stupefacente del tipo hashish. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della polizia, l’intervento è scaturito da un’attenta attività informativa e di osservazione, che aveva permesso di raccogliere indicazioni su un ingente carico di droga in arrivo in città, trasportato a bordo di un furgone con un vano occulto.🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, operazione antidroga: sequestrati 64 chili di hashish nel bosco della Briglia. Tre arresti Notizie correlate Prato, operazione antidroga: sequestrati oltre 4 chili di cocaina e 1 di hashish. Arrestati due uominiPRATO – Un pacco proveniente dall’estero e un’auto con un carico di droga nascosto sotto la carrozzeria. Roma, maxi operazione antidroga: 18 arresti e tre chili di stupefacenti sequestratiControlli dei carabinieri in numerosi quartieri della capitale, da Tor Bella Monaca al centro storico.