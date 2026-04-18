Lutto nel cinema | a 77 anni è morta l’attrice francese Nathalie Baye

L'attrice francese Nathalie Baye, nota per aver recitato nel film di Steven Spielberg

La star del cinema francese Nathalie Baye, protagonista del film di Steven Spielberg "Prova a prendermi", è morta all'età di 77 anni come ha fatto sapere la sua famiglia all’agenzia di stampa France Presse (Afp). Il decesso è avvenuto nella sua casa di Parigi la sera di venerdì 17 aprile a causa della demenza a corpi di Lewy (Lbd), una malattia neurodegenerativa, la seconda più comune dopo l'Alzheimer, causata dall'accumulo anomalo di proteine alfa-sinucleina nel cervello. La carriera di Baye. Baye è stato un pilastro del cinema francese recitando in circa 80 film e vincendo il Premio César come migliore attrice per ben quattro volte, di cui tre consecutive, dal 1981 al 1983.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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