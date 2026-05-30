Cinema | cerca protagonista premiata provini tra le vette bellunesi

I provini gratuiti si terranno tra le vette bellunesi per trovare una protagonista premiata. Le selezioni sono aperte a chi non ha alcuna esperienza di recitazione e desidera partecipare. Le domande di candidatura devono essere inviate prima dell'inizio delle audizioni. La ricerca mira a individuare un volto adatto per il ruolo principale del prossimo film in produzione.

? Domande chiave Chi può candidarsi senza alcuna esperienza di recitazione?. Dove si svolgeranno i provini gratuiti tra le vette bellunesi?. Come cambieranno i borghi montani con l'arrivo del set cinematografico?. Quali sono le date esatte per presentarsi ai casting?.? In Breve Casting gratuito tra 3 e 8 giugno a Cesiomaggiore, Feltre, Lamon, Belluno e Mel.. Requisiti per il ruolo: donna maggiorenna con età compresa tra 18 e 35 anni.. Sceneggiatura del film premiata con il prestigioso Premio Solinas 2024.. Produzione BiBi Film diretta da Alessandro Padovani con riprese in territorio veneto.. La produzione BiBi Film cerca una nuova interprete tra le vette bellunesi a partire dal 3 giugno per il lungometraggio diretto da Alessandro Padovani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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