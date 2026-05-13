AGEDI tre giorni di inclusione tra le vette aspromontane
Nel mese di maggio, un’organizzazione ha organizzato un evento di tre giorni nelle vette dell’Aspromonte, coinvolgendo diverse persone in attività di inclusione. L’iniziativa si è svolta tra le montagne, offrendo occasioni di incontro e partecipazione a chi ha preso parte. Durante l’evento, sono state realizzate diverse attività all'aperto, con momenti di condivisione e confronto tra i partecipanti.
AGEDI, tre giorni tra le vette dell’Aspromonte: quando l’inclusione diventa esperienza condivisa. AGEDI ha vissuto un mese di maggio che profuma di montagna, di aria pulita e di comunità. Tre giorni intensi, trascorsi a Gambarie, hanno trasformato l’Aspromonte in un luogo dove i limiti si attenuano e la bellezza diventa accessibile a tutti. Famiglie, ragazzi e volontari hanno condiviso sorrisi, leggerezza e momenti che resteranno impressi come un patrimonio comune. Un viaggio dentro la natura e dentro le relazioni. L’esperienza ha seguito tappe che hanno rigenerato corpo e spirito. Il Bosco delle Fate ha accolto il gruppo con la sua quiete antica, tra alberi secolari e sentieri che invitano a respirare più lentamente.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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