Recenti immagini satellitari mostrano test condotti in Cina su repliche di basi militari statunitensi in Giappone e Taiwan. I satelliti hanno evidenziato strutture che imitano edifici di Taipei nei poligoni del Gansu, mentre i droni cinesi sono stati impiegati in esercitazioni che simulano attacchi contro strutture americane in Giappone. Questi rilievi suggeriscono attività di simulazione e preparazione militare nella regione.

? Cosa scoprirai Come possono i droni cinesi distruggere gli shelter americani in Giappone?. Quali edifici di Taipei sono stati replicati nei poligoni del Gansu?. Perché la Cina sta costruendo modelli dinamici delle basi militari USA?. Cosa implicano queste simulazioni per la sicurezza delle basi in Okinawa?.? In Breve Test con droni e caccia su shelter in Gansu conclusi il 21 aprile.. Simulazioni in Mongolia Interna includono replica palazzo presidenziale e ministeri di Taipei.. Area di addestramento Bo'ai cresciuta del 300% rispetto al periodo del 2020.. Esercitazioni con bersagli mobili su binari evolvono i test del 2019 nello Xinjiang.. Immagini satellitari rivelano che la Popolare Cinese ha utilizzato un poligono nel deserto di Yumen, nella provincia di Gansu, per colpire bersagli che simulano le basi aeree statunitensi in Giappone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cina, satelliti svelano test su repliche basi USA in Giappone

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