Venerdì sera, tre astronauti cinesi della missione Shenzhou-21 sono rientrati sulla Terra a bordo della navicella Shenzhou-22. La capsula ha atterrato senza incidenti, dopo aver completato la missione nello spazio. La ri-entry è avvenuta in una zona designata, con le operazioni di recupero che sono state portate a termine senza problemi. La missione ha avuto come obiettivo attività di ricerca e sperimentazione nello spazio.

Venerdì sera i tre astronauti della missione cinese Shenzhou-21 sono tornati sulla Terra a bordo della navicella spaziale con equipaggio Shenzhou-22. I tre hanno riportato con loro una serie di preziosi campioni scientifici, tra cui i tanto attesi embrioni artificiali, destinati a ulteriori ricerche sugli effetti dell’ambiente spaziale sullo sviluppo umano. Inoltre, hanno ottenuto nuovi risultati in una serie di esperimenti scientifici e test tecnologici che coprono la fisica fondamentale della microgravità, la scienza dei materiali spaziali, le scienze della vita spaziali, la medicina aerospaziale e le nuove tecnologie spaziali. Gli astronauti hanno così concluso un soggiorno di 210 giorni in orbita, stabilendo un nuovo record per la missione con un unico equipaggio più lunga a bordo della stazione spaziale cinese. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, il ritorno sulla Terra della missione spaziale Shenzhou-21

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