Cina torna sulla terra l' equipaggio spaziale della Shenzhou-21 | l' atterraggio del comandante

Notizia in breve

L’astronauta cinese Zhang Lu è atterrato dopo sette mesi nello spazio, rientrando con la missione Shenzhou-21. L’equipaggio aveva trascorso il periodo a bordo di una stazione spaziale cinese, e l’atterraggio è avvenuto senza incidenti. L’operazione si è svolta in un’area designata, con il comandante che ha lasciato la capsula e si è diretto verso il centro di controllo.