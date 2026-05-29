Cina torna sulla terra l' equipaggio spaziale della Shenzhou-21 | l' atterraggio del comandante
L’astronauta cinese Zhang Lu è atterrato dopo sette mesi nello spazio, rientrando con la missione Shenzhou-21. L’equipaggio aveva trascorso il periodo a bordo di una stazione spaziale cinese, e l’atterraggio è avvenuto senza incidenti. L’operazione si è svolta in un’area designata, con il comandante che ha lasciato la capsula e si è diretto verso il centro di controllo.
È tornato sulla Terra l’astronauta cinese, Zhang Lu, comandante della missione Shenzhou-21 (in mandarino, nave divina) dopo 7 mesi nello spazio. Zhang è stato il primo dei tre membri dell’equipaggio dello Shenzhou-21 – composto anche da Wu Fei e Zhang Hongzhang – a uscire dalla capsula dopo l’atterraggio in sicurezza a Dongfeng, nella regione autonoma della Mongolia Interna, nel nord della Cina, alle 20,11 ora di Pechino (14,11 italiane). Dopo di lui sono usciti dalla capsula anche gli altri due astronauti. “Sono entusiasta di tornare ancora una volta tra le braccia della nostra madrepatria – ha dichiarato il comandante -. I sette mesi di... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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