Cina 2mila partecipanti alla gara Ruba un boccone di Paofan | vince chi riesce a mangiare senza farsi scoprire dai giudici

Nella gara in Cina intitolata “Ruba un boccone di Paofan”, circa 2.000 persone si sono sfidate cercando di mangiare senza farsi scoprire dai giudici. La competizione consiste nel mangiare un piatto senza che gli organizzatori si accorgano dell’azione. Chi riesce a farlo senza essere scoperto vince la sfida. La manifestazione ha attirato un grande pubblico, interessato a questa prova di abilità e furtività.

Chi non prova mai anche solo un po’ di nostalgia al pensiero di poter tornare a vivere con la spensieratezza dell’infanzia provata tra i banchi di scuola? E chi non ricorda il brivido delle piccole marachelle compiute tra dispetti, compiti copiati e regole non rispettate in classe? In Cina, a Ningbo, gli organizzatori di un contest dal titolo “Ruba un boccone di Paofan” hanno voluto far rivivere ai 2mila partecipanti, adulti e bambini, l’emozione e la paura di mangiare di nascosto in classe senza essere visti dall’insegnante. Il primo classificato: un insospettabile vincitore. “Ruba un boccone di Paofan”. Il titolo dell’ennesimo strano contest cinese, “Ruba un boccone di Paofan”, trae origine dal nome di un tipico piatto asiatico, fatto di riso e brodo, che si mangia tradizionalmente con le bacchette. 🔗 Leggi su Open.online

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