Cina record di imprese partecipanti alla Fiera di Canton

Da ildenaro.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La 139ª edizione della Fiera di Canton si è inaugurata oggi a Guangzhou, in Cina, con un numero record di oltre 32.000 imprese partecipanti. La manifestazione, dedicata a importazioni ed esportazioni, si svolge nel centro fieristico della città e durerà diverse settimane, coinvolgendo espositori da tutto il mondo. La fiera rappresenta uno degli appuntamenti principali nel settore commerciale internazionale e si svolge in presenza dopo le edizioni tenutesi online negli ultimi anni.

GUANGZHOU (CINA) (XINHUAITALPRESS) – La 139esima edizione della China Import and Export Fair, nota anche come Fiera di Canton, ha aperto oggi i battenti nella città meridionale cinese di Guangzhou, attirando un numero record di oltre 32.000 imprese partecipanti. Il numero di aree espositive è salito a 179, con nove nuove sezioni dedicate ai dispositivi smart indossabili, alle tecnologie display, ai droni di consumo, alle case modulari e alle attrezzature da giardino, secondo gli organizzatori. Fino al 9 aprile, 290 grandi imprese acquirenti avevano confermato la loro partecipazione, con un aumento del 30% su base annua. Zhu Yong, responsabile del China Foreign Trade Center, ha affermato che i nuovi acquirenti provengono principalmente dai Paesi partner della Belt and Road, con una crescita significativa da America Latina e Africa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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