I cimiteri sono nel caos a causa di stipendi non pagati da sette mesi, provocando agitazione tra i lavoratori. La vigilanza sulla cooperativa torinese, responsabile della gestione, è affidata a diversi comuni. La situazione si è aggravata nel tempo, senza che siano stati risolti i ritardi nei pagamenti. La cooperativa non ha ancora saldato le retribuzioni ai dipendenti, creando tensione tra il personale.

? Punti chiave Chi sono i comuni responsabili della vigilanza sulla cooperativa torinese?. Come hanno fatto i ritardi a trascinarsi per ben sette mesi?. Perché la Prefettura deve intervenire per sbloccare gli stipendi di aprile?. Quali conseguenze avranno i servizi cimiteriali se la protesta si intensifica?.? In Breve Ritardi salariali persistenti da sette mesi per i dipendenti della Cooperativa Barbara B.. Magda Tomasini richiede intervento della Prefettura per i comuni di Gonzaga, Viadana e Borgo Mantovano.. Servizi cimiteriali coinvolti in località tra cui Bondeno, Palidano, Revere, Cicognara e Cavallara.. Inadempienze contrattuali segnalate per i pagamenti di aprile nei numerosi camposanti del mantovano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cimiteri nel caos: scatta l’agitazione per gli stipendi mancati

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