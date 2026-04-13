Sassari sciopero in Aou | premi mancati e stipendi i medici protestano

Il personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha annunciato uno sciopero per il 29 maggio, motivato da richieste di premi non corrisposti e di stipendi arretrati. La protesta coinvolgerà medici e altri operatori sanitari, che hanno comunicato la loro decisione attraverso i rappresentanti sindacali. La decisione di incrociare le braccia si inserisce in una serie di azioni di protesta già avviate nelle scorse settimane.

Il personale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari ha deciso di incrociare le braccia il prossimo 29 maggio. La decisione, giunta dopo un’assemblea partecipata e il fallimento dei tentativi di conciliazione presso la Prefettura, nasce dalle tensioni accumulate tra i lavoratori e la gestione della struttura sanitaria. Le motivazioni che spingono i sindacati alla mobilitazione sono molteplici e toccano aspetti sia economici che organizzativi del servizio pubblico. Al centro della protesta figura il mancato erogazione dei premi legati ai risultati ottenuti nel biennio 2023-2024, insieme al blocco delle procedure previste per l’anno 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, sciopero in Aou: premi mancati e stipendi, i medici protestano Leggi anche: Sassari, sanità a rischio: blocco fondi e sciopero imminente per i premi del personale. Tensioni in Prefettura. Leggi anche: Superate le mille vertenze, il 72% per mancati stipendi