Termoli stop in Albasan | stipendi mancati e presidio alla Stellantis

A Termoli, i lavoratori di Albasan srl hanno sospeso le attività per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e la mancanza di informazioni sul loro lavoro presso lo stabilimento Stellantis. La decisione è stata presa dopo che non sono arrivate comunicazioni ufficiali riguardo alle loro prospettive future. La protesta si è tradotta in un presidio davanti allo stabilimento.

I dipendenti della Albasan srl hanno deciso di interrompere le attività lavorative per denunciare il mancato pagamento degli stipendi e l’assenza di comunicazioni ufficiali sul loro futuro professionale presso lo stabilimento Stellantis di Termoli. La protesta, che ha già un primo blocco delle attività a partire da venerdì 17 aprile, si intensificherà mercoledì 29 aprile con un presidio organizzato davanti ai cancelli dello scalo produttivo. Il dissesto economico e il silenzio della società Albasan. La situazione che sta colpendo i lavoratori della Albasan srl è caratterizzata da una profonda incertezza finanziaria e professionale. Dopo aver provveduto al saldo della quota restante relativa alle retribuzioni di febbraio, la società non ha proceduto all’erogazione dello stipendio relativo al mese di marzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Termoli, stop in Albasan: stipendi mancati e presidio alla Stellantis Notizie correlate Leggi anche: Adesso è ufficiale, stop alla gigafactory di Termoli. Stellantis Stellantis e soci cancellano la gigafactory di Termoli: annunciato lo stop definitivo al progettoSe qualcuno ci credeva ancora, da oggi può riporre il sogno nel cassetto: la gigafactory di Termoli non vedrà mai luce.