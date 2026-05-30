Oggi si svolge a Maison Gerbollier, in Valle d’Aosta, il Campionato Italiano di Mountain Bike Short Track per allievi di secondo anno. Tra i partecipanti c’è anche un ciclista che gareggerà sulla pista locale. La competizione coinvolge giovani atleti provenienti da diverse regioni e si concentra sulla prova di short track. La gara si svolge in un percorso di montagna con tratti tecnici e discese ripide. Nessuna informazione aggiuntiva sui risultati o sui partecipanti specifici.

Oggi, a Maison Gerbollier – La Salle, in Valle d’Aosta, Matteo Jacopo Gualtieri sarà al via del Campionato Italiano di Mountain Bike Short Track riservato agli allievi di secondo anno. Per il monzese, già campione italiano nella Staffetta Mista, si tratta di un’ulteriore occasione per confermare una stagione che finora gli ha regalato continuità, crescita e risultati di valore. Una nuova sfida tricolore attende dunque i colori della Salus Seregno De Rosa, guidata dal presidente Marco Moretto. Gualtieri, fiore all’occhiello della formazione allievi, arriva all’appuntamento forte di una condizione in costante miglioramento per giocarsi fino in fondo le proprie carte per il titolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - CICLISMO. Gualtieri in Val d’Aosta, parte il campionato di mountain bike

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