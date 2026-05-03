A Ginosa, in provincia di Taranto, Matteo Jacopo Gualtieri ha vinto per il secondo anno consecutivo il campionato italiano di mountain bike Team Relay Giovanile, gara a cui hanno partecipato squadre di diverse regioni italiane. La squadra della Lombardia, di cui faceva parte Gualtieri, ha conquistato il titolo nazionale nella categoria Staffetta Mista. La competizione si è svolta in un percorso impegnativo, con numerosi team che si sono sfidati per la vittoria.

Torna a sventolare il tricolore in casa della Salus Seregno De Rosa. A Ginosa, in provincia di Taranto, Matteo Jacopo Gualtieri (foto) ha conquistato per il secondo anno di fila il campionato italiano di mountain bike Team Relay Giovanile (Staffetta Mista) con il quartetto della Lombardia. Schierato come penultimo frazionista, il monzese della Salus ha cambiato il destino della gara: partito in seconda posizione, ha imposto un ritmo superiore agli avversari, recuperando tutto il margine necessario per ribaltare la situazione e consegnare il testimone in testa alla valtellinese Beatrice Maifrè che ha completato l’opera. Un’azione di forza che ha spianato la strada alla Lombardia verso la conquista del titolo italiano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Gualtieri trascina la Lombardia al titolo italiano di mountain bike

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