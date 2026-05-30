Ciclismo Coppa stabilimenti balneari di marina Lucia Petricciuolo tiene alti i colori del Velo Club Zanobini | Nel complesso è girato tutto bene

Da lanazione.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Coppa stabilimenti balneari di marina, Lucia Petricciuolo ha ottenuto il miglior risultato tra i ciclisti del Velo Club “Carlo &”. Zanobini ha commentato che, nel complesso, la competizione si è svolta senza problemi.

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E’ stato di Lucia Petricciuolo il miglior piazzamento dei ciclisti del Velo Club “Carlo & Raffaella“ nella 2ª edizione della Coppa “Stabilimenti balneari di Marina di Carrara“, disputata sul circuito dei viali a mare, organizzata dalla società rossonera di Bonascola, riservata alle categorie dei Giovanissimi e valida per il 15° trofeo “Gianfranco Ginesi“ e per il 3° trofeo “Lucio Claudio Merli“. Nella categoria G6 (età 12 anni) femminile, l’atleta del Velo Club si è classificata al 4° posto. Nelle altre categorie nono posto per Samuel Battaglia e arrivo in gruppo per Leo Pucci nella G2 (8 anni) maschile; arrivo nel gruppo anche per Andrea Petricciuolo nella G3M (9 anni); mentre dopo la volata è 8° Alessio Martinelli nella G4M (10 anni), categoria dove era assente Diego Corradi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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