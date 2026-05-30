La prima volta non si scorda mai, la seconda forse è meglio. Anche quest’anno la ciclista forlivese Carlotta Cipressi (foto) parteciperà al Giro d’Italia Women che parte oggi da Cesenatico (ore 15.30) per arrivare a Ravenna, con tre giri finali di un circuito cittadino, tra le 18.30 e le 19. Il percorso tocca Matellica, Pisignano, San Zaccaria, San Pietro in Vincoli, San Pancrazio e Russi, tornando verso Ravenna da Nord. Strade vicinissime alla sua Forlì. La città ha anche Matteo Malucelli nel Giro maschile (tra le Women c’è un’altra romagnola, la faentina Valentina Zanzi). Dal 2025 la Cipressi corre per la formazione World Tour, la massima categoria del ciclismo, Human Powered Health, di licenza statunitense. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Cesenatico-Ravenna. Scatta il Giro Women per Carlotta Cipressi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

POGACAR fa 4 su 5 e mette anche il Giro di Romandia in bacheca | HIGHLIGHTS

Notizie e thread social correlati

Giro d’Italia Women 2026, da Cesenatico a Saluzzo: percorso, tappe e date della Corsa RosaIl Giro d’Italia Women 2026 partirà il 30 maggio da Cesenatico e si concluderà a Saluzzo.

Giro d’Italia e Giro d’Italia Women a Ravenna: quando e dove passano le carovaneIl Giro d’Italia e il Giro d’Italia Women arriveranno a Ravenna tra il 27 aprile e i primi di maggio del 2026.

Argomenti più discussi: Ciclismo. Cesenatico-Ravenna. Scatta il Giro Women per Carlotta Cipressi; CICLISMO: Cesenatico-Ravenna, scatta la corsa, il Giro Women accende la Riviera; Giro d'Italia Donne 2026: iscritte, favorite e dove vederlo in TV; Giro d’Italia Women: strade chiuse, orari e divieti di sosta.