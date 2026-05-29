Giro d’Italia Women 2026 da Cesenatico a Saluzzo | percorso tappe e date della Corsa Rosa
Il Giro d’Italia Women 2026 partirà il 30 maggio da Cesenatico e si concluderà a Saluzzo. La corsa comprende nove tappe, coprendo oltre 1.170 chilometri. La gara si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà diverse località lungo il percorso. La 37ª edizione della competizione femminile si svolgerà in un periodo di nove giorni. Sono state annunciate le tappe e le date, ma i dettagli sui percorsi specifici non sono stati ancora divulgati.
Scatta sabato 30 maggio da Cesenatico la 37ª edizione del Giro d’Italia Women. Nove tappe, oltre 1.170 chilometri e più di 12.000 metri di dislivello per una delle edizioni più impegnative degli ultimi anni, con Dolomiti, Colle delle Finestre e Sestriere a decidere la maglia rosa. La stagione del grande ciclismo entra nel vivo anche al femminile. Mentre il Giro d’Italia maschile si avvicina alle battute finali, sabato 30 maggio prende il via la 37ª edizione del Giro d’Italia Women, che partirà da Cesenatico e si concluderà domenica 7 giugno a Saluzzo. La corsa propone un percorso particolarmente interessante e vario: nove tappe, 1.177,7 chilometri complessivi e oltre 12. 🔗 Leggi su Sportface.it
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