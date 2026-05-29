Giro d’Italia Women 2026 da Cesenatico a Saluzzo | percorso tappe e date della Corsa Rosa

Notizia in breve

Il Giro d’Italia Women 2026 partirà il 30 maggio da Cesenatico e si concluderà a Saluzzo. La corsa comprende nove tappe, coprendo oltre 1.170 chilometri. La gara si svolgerà nel mese di maggio e coinvolgerà diverse località lungo il percorso. La 37ª edizione della competizione femminile si svolgerà in un periodo di nove giorni. Sono state annunciate le tappe e le date, ma i dettagli sui percorsi specifici non sono stati ancora divulgati.