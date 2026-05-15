Ufficiale Francia i convocati di Deschamps per i Mondiali | ci sono 2 stelle del Milan
Il commissario tecnico francese ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti. Tra i selezionati ci sono il portiere e due calciatori che militano nel campionato italiano, rispettivamente nel Milan. La formazione francese si prepara a partire con alcuni dei nomi più noti del panorama internazionale, in vista delle competizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.
Manca sempre meno alla fine della stagione per i club, ma non in generale per il mondo del calcio. Dall'11 giugno andrà in scena la Coppa del Mondo FIFA 2026 negli USA. Purtroppo non ci sarà l'Italia, che ha perso la finale playoff per la qualificazione contro la Bosnia. Sarà comunque un evento molto interessante da vedere. Tra le squadre favorite c'è ovviamente la Francia, reduce dalla sconfitta in finale contro l'Argentina nell'ultima edizione. L'allenatore Didier Deschamps ha annunciato i convocati: del Milan presenti Maignan e Rabiot, niente da fare per Fofana e Nkunku. Ecco la lista completa. PORTIERI: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
RESMI! Didier Deschamps Umumkan Skuad Prancis Piala Dunia 2026 – Ada Kejutan Besar !
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Lista ufficiale della Francia dei convocati al mondiale, presenti Mike #Maignan e Adrien #Rabiot. via @SkySport x.com
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