Ufficiale Francia i convocati di Deschamps per i Mondiali | ci sono 2 stelle del Milan

Il commissario tecnico francese ha ufficializzato la lista dei 26 giocatori convocati per i Mondiali del 2026, che si terranno negli Stati Uniti. Tra i selezionati ci sono il portiere e due calciatori che militano nel campionato italiano, rispettivamente nel Milan. La formazione francese si prepara a partire con alcuni dei nomi più noti del panorama internazionale, in vista delle competizioni che si svolgeranno nelle prossime settimane.

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