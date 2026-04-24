Ottant' anni del consiglio comunale di Viterbo Ciorba | Con un governo civico ci sono meno scontri

Il consiglio comunale di Viterbo celebra quest'anno gli ottant'anni dalla sua istituzione in epoca repubblicana. In vista della seduta straordinaria del 24 aprile, il presidente dell’assemblea ha parlato di un momento di forte condivisione tra i rappresentanti e i cittadini, evidenziando l’importanza di un governo civico che, secondo lui, favorisce meno scontri e più dialogo. La cerimonia si svolgerà in un’atmosfera di festa e riflessione sulla storia locale.