Ottant' anni del consiglio comunale di Viterbo Ciorba | Con un governo civico ci sono meno scontri
Il consiglio comunale di Viterbo celebra quest'anno gli ottant'anni dalla sua istituzione in epoca repubblicana. In vista della seduta straordinaria del 24 aprile, il presidente dell’assemblea ha parlato di un momento di forte condivisione tra i rappresentanti e i cittadini, evidenziando l’importanza di un governo civico che, secondo lui, favorisce meno scontri e più dialogo. La cerimonia si svolgerà in un’atmosfera di festa e riflessione sulla storia locale.
“Mi aspetto un momento di condivisione altissima dell'identità storica della città”. Marco Ciorba, presidente del consiglio comunale di Viterbo, presenta la seduta straordinaria del 24 aprile per festeggiare gli 80 anni dalla nascita dell'organo legislativo in epoca repubblicana.Un momento anche.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Modena celebra al democrazia, in aula per celebrare gli ottant’anni di Consiglio comunale
Leggi anche: Mattarella invitato a Viterbo per gli 80 anni del consiglio comunale, poi la telefonata a sorpresa dal Quirinale
Tutti gli aggiornamenti
Temi più discussi: 1946. La rinascita della democrazia; Ottant'anni del consiglio comunale di Viterbo, Ciorba: Con un governo civico ci sono meno scontri; Messaggio del presidente Sergio Mattarella per gli 80 anni del consiglio comunale di Viterbo; Alle radici della democrazia. Convegno sugli 80 anni dalla nascita della Repubblica.
’Ottant’anni del voto alle donne’. Il Comune celebra le sue consigliereBentornate!. Così il presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, ha accolto ieri mattina nella Loggia dei Nove una cinquantina di donne tra consigliere comunali di ieri e di oggi. Era il 24 ... lanazione.it
Il Consiglio comunale di Ascoli festeggia i suoi primi 80 anniAscoli ha celebrato ieri un traguardo storico: gli 80 anni del Consiglio comunale, simbolo di democrazia, partecipazione e identità ... ilrestodelcarlino.it
Ottant’anni fa, il 23 aprile 1946, all’Ufficio Brevetti di Firenze veniva depositato un documento destinato a cambiare la storia della mobilità italiana: il brevetto della Vespa. Oggi la Toscana celebra quell’atto fondativo, ricordando come da un’intuizione nata a Po - facebook.com facebook
Ex #Milan, Braida: «Ottant'anni, ma sono ancora giovane. Ho amato i rossoneri con tutto me stesso» #MilanPress x.com