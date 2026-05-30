La passerella in via Talentino a Chivasso è stata aperta dopo l’autorizzazione di RFI. La nuova struttura metallica sostituisce il ponte precedentemente chiuso, migliorando il passaggio pedonale. La viabilità nella zona è stata riorganizzata, con deviazioni temporanee e segnali di indicazione. La passerella è stata realizzata con un telaio in acciaio, lunga circa 15 metri e larga 2,5 metri. La chiusura del vecchio passaggio si è conclusa con l’installazione della nuova struttura.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità in via Talentino dopo la chiusura definitiva?. Quali sono i dettagli tecnici della nuova struttura metallica?. Quanto è costato l'intero progetto tra Comune e RFI?. Perché questa opera è fondamentale per la sicurezza dei cittadini?.? In Breve Investimento superiore a 2 milioni di euro tra RFI e Comune di Chivasso.. Passaggio a livello di via Mazzè chiuso già nel luglio 2024.. Struttura metallica dotata di scale e ascensori per mobilità ridotta.. Intervento inserito nel piano nazionale RFI per eliminare i passaggi a raso.. Chivasso, la nuova passerella pedonale sostituisce definitivamente il passaggio a livello di via Talentino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chivasso, via Talentino: aperta la passerella dopo il via libera di RFI

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