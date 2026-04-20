Pedina la ex e la segue per 170 chilometri fermato a Chivasso dopo averla insultata

All'inizio di aprile 2026, i carabinieri di Chivasso hanno fermato e denunciato un uomo del Comasco. L'uomo aveva installato un localizzatore GPS sull'auto dell'ex compagna e l'aveva seguita per circa 170 chilometri, fino a Chivasso. Durante il controllo, l'uomo ha anche rivolto insulti alla donna.

I carabinieri della stazione di Chivasso hanno bloccato e denunciato, a inizio aprile 2026, un uomo residente nel Comasco che, dopo aver installato un localizzatore gps sull'auto dell'ex compagna, l'ha seguita per circa 170 chilometri fino a Chivasso. L'intervento è avvenuto in via Gerbido, nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Turchia, fermato giornalista italiano. La Farnesina segue il caso L’unica vasca pubblica: "Riapriremo la Folperti dopo averla demolita"Chiusa nel 2023 dalla precedente Amministrazione dopo anni di degrado, la piscina Folperti, unica vasca pubblica, sarà restituita alla città come... Panoramica sull’argomento Avezzano, pedina la ex fidanzata e la sperona con l’auto: 24enne denunciato per stalkingAVEZZANO Una storia che ha per protagonista una donna di 24anni di Avezzano vittima di comportamenti gravissimi e persecutori da parte dell’ex fidanzato anche lui di 24 anni, avezzanese, finito nelle ... ilmessaggero.it Pedina e perseguita la ex. Stalker recidivo a giudizioUn riccionese di 39 anni è accusato di avere tormentato la fidanzata una volta uscito dal carcere: pensava lei avesse una relazione con un agente. Una vera e propria ossessione, materializzata in una ... ilrestodelcarlino.it