Un incendio ha distrutto un chiosco di fiori in città, lasciando il negozio in mille pezzi. La struttura è andata completamente distrutta, con fiori e scaffali ridotti in cenere. Dopo l’incendio, è stata avviata una raccolta fondi che ha raggiunto i 14mila euro. Grazie a questa somma, il chiosco è stato riaperto, suscitando emozione tra i proprietari, che hanno commentato con gioia e commozione.

Bologna, 30 maggio 2026 – Insieme si possono fare grandi cose. Perché quando la comunità fa squadra e i cittadini, uniti, tendono la mano a chi ha più bisogno, la città brilla. E questo Bologna lo sa bene, come dimostra la storia di solidarietà che ruota attorno a ’ Sara piante e fiori ’, il chiosco di via Dagnini che in una notte di fine febbraio è stato completamente devastato da un incendio che è divampato all’interno, a causa di un cortocircuito, provocando fiamme e fuoco. Di quel rogo è rimasta solo la struttura, distrutta e irrecuperabile. Da quell’attività all’angolo con via Mezzofanti, aperta tredici anni fa e punto di riferimento per l’intera zona Murri, dipende la vita di una famiglia intera, quella di Saha Sompa e del marito Shyamal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiosco di fiori devastato dall’incendio, una raccolta fondi da 14mila euro ora lo riapre: “Siamo contentissimi, mi viene da piangere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Bisogna dire addio ai ruoli che ti danno così tanto, e mentre lo dico mi viene da piangere”: Maria Chiara Giannetta parla dell’ultima stagione di BlancaMaria Chiara Giannetta ha dichiarato che potrebbe essere l’ultima stagione della serie Blanca.

Travolta mentre cerca di fermare i ladri: "Voleva aiutarmi, mi viene da piangere"Nella tarda mattinata di martedì, è stata fermata una coppia di rapinatori responsabili di aver assalito la titolare di una tabaccheria in via Buozzi...

Si parla di: Chiosco di fiori devastato dall’incendio, una raccolta fondi da 14mila euro ora lo riapre: Siamo contentissimi, mi viene da piangere.

Mazzini, il rione solidale che rivuole i fiori nel chiosco in cenere: Ne ricompriamo un altroBologna – Hanno già raccolto 7mila euro per risistemare il loro amato chiosco di fiori, con centinaia di minuscole donazioni anonime da cinque, dieci euro l’una. Si sono mossi compatti, organizzati, ... bologna.repubblica.it

Incendio sulla Tiburtina: fiamme distruggono chiosco di fioriUn'alta colonna di fumo visibile da chilometri di distanza. L'incendio ha interessato un chiosco di fiori sulla via Tiburtina. Le fiamme lo hanno completamente distrutto. Incendio sulla Tiburtina ... romatoday.it