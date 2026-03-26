Maria Chiara Giannetta ha dichiarato che potrebbe essere l’ultima stagione della serie Blanca. La attrice ha affermato che bisogna dire addio ai ruoli che danno molto, e ha confidato di essere molto emozionata all’idea di questa possibile conclusione. Ha anche precisato che non ci sono ancora conferme ufficiali sulla realizzazione della stagione finale, ma che, se si farà, sarà quella conclusiva.

“Non so ancora se si farà, ma nel caso sarà l’ultima stagione di Blanca”. Maria Chiara Giannetta è parecchio perentoria. Sarà per la voglia di evolversi e non rimanere ingabbiata nel personaggio che ti rende celebre, ma la 33enne attrice foggiana non sembra avere dubbi: il personaggio della non vedente che aiuta la polizia in casi delicati di detection non è più nel suo orizzonte professionale. Lo ha raccontato lei stessa in uno scambio rapido di battute durante il Bif&St – Bari International Film & Tv Festival 2026. Pugliese lei, pugliese il festival, Giannetta si è sciolta rispetto alla continua richiesta dei fan che chiedono se la fiction RaiLux Vide tornerà in produzione per una quarta stagione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Bisogna dire addio ai ruoli che ti danno così tanto, e mentre lo dico mi viene da piangere”: Maria Chiara Giannetta parla dell’ultima stagione di Blanca

Articoli correlati

Leggi anche: Maria Chiara Giannetta: «Ho lasciato Instagram perché ne ero dipendente. Ho detto basta e cancellato l'app. Blanca? Se si farà la quarta stagione sarà l'ultima. Lo dico con le lacrime agli occhi»

Travolta mentre cerca di fermare i ladri: "Voleva aiutarmi, mi viene da piangere"Era stata fermata già nella tarda mattinata di martedì la coppia di rapinatori di via Buozzi, rinosciuti come gli autori della rapina alla titolare...

Renewing the Marriage Certificate, He married someone else!She became the joke mistress

Contenuti e approfondimenti su Maria Chiara Giannetta

Temi più discussi: Maria Chiara Giannetta si racconta al Bif&St- Bari International Film & Tv Festival; Maria Chiara Giannetta: Ho lasciato Instagram perché ne ero dipendente. Ho detto basta e cancellato l'app. Blanca? Se si farà la quarta stagione sarà l'ultima. Lo dico con le lacrime agli occhi; Addio a Tonino Apicella, padre di Mariano e il filo diretto con Silvio Berlusconi: una vita per la canzone napoletana.

Maria Chiara Giannetta: «Ho lasciato Instagram perché ne ero dipendente. Ho detto basta e cancellato l'app. Blanca? Se si farà la quarta stagione sarà l'ultima. Lo dico con ...«Bisogna lasciare andare i personaggi che ti danno così tanto», ci ha detto l'attrice in occasione di un incontro al Bif&St - Bari International Film & Tv Festival ... vanityfair.it

Maria Chiara Giannetta, 'il successo fa paura perché carica di responsabilità'(ANSA) - BARI, 24 MAR - 'Il successo fa paura perché carica di responsabilità che ti devi prendere. Al bacino di giovani che ti seguono devi ... spettacoli.tiscali.it

Maria Chiara Giannetta si racconta al Bif&St- Bari International Film &TV Festival - facebook.com facebook

Maria Chiara Giannetta al Bif&st racconta il suo percorso umano e professionale nell’incontro “Il segreto delle attrici” x.com