Un incendio ha distrutto un chiosco di fiori, causando danni ingenti. La struttura è andata completamente distrutta dal rogo. Una raccolta fondi è stata avviata per finanziare la ricostruzione e la riapertura. La comunità si è unita per sostenere l’iniziativa, raccogliendo contributi e promuovendo l’aiuto reciproco. La solidarietà dei cittadini ha portato alla creazione di un fondo per riparare i danni e permettere di riaprire il chiosco.

Mastromarino Insieme si possono fare grandi cose. Perché quando la comunità fa squadra e i cittadini, uniti, tendono la mano a chi ha più bisogno, la città brilla. E questo Bologna lo sa bene, come dimostra la storia di solidarietà che ruota attorno a ’Sara piante e fiori’, il chiosco di via Dagnini che in una notte di fine febbraio è stato completamente devastato da un incendio che è divampato all’interno, a causa di un cortocircuito, provocando fiamme e fuoco. Di quel rogo è rimasta solo la struttura, distrutta e irrecuperabile. Da quell’attività all’angolo con via Mezzofanti, aperta tredici anni fa e punto di riferimento per l’intera zona Murri, dipende la vita di una famiglia intera, quella di Saha Sompa e del marito Shyamal. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiosco di fiori devastato dal rogo. Una raccolta fondi ora lo riapre

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