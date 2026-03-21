sos dal rifugio per la fauna selvatica ora raccolta fondi e contributi pubblici

Il Comune di Montespertoli ha lanciato un appello al pubblico per sostenere il centro di recupero della fauna selvatica, chiedendo donazioni e contributi pubblici. La richiesta arriva in un momento di necessità per il rifugio, che rappresenta un punto di riferimento per il recupero e la cura degli animali selvatici in difficoltà nella zona. Le autorità locali sottolineano l’importanza del centro per la tutela della biodiversità.

Il Comune di Montespertoli crede nella crescita del centro e nel valore che ha per tutta la zona come presidio per il recupero della fauna selvatica in difficoltà. Per questo abbiamo lavorato con impegno alla delibera del progetto unitario convenzionato e per questo lavoreremo in futuro per sostenerlo con altre misure. Per il nostro territorio la loro attività è preziosa". Lo ha fatto sapere il vicesindaco Marco Pierini, facendo così il punto in merito alla situazione del Cras Montespertoli Semia. Il centro, che da tempo assiste già animali feriti o in difficoltà, aveva già denunciato nel corso delle scorse settimane una serie di criticità legate al futuro della struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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