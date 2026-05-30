Chiariello ha criticato le decisioni di Allegri, sottolineando che Manna rischia di perdere credibilità a causa di queste scelte. La questione riguarda le recenti decisioni tecniche dell’allenatore, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La divisione di opinioni si concentra sulla gestione della squadra e sulle strategie adottate. La discussione coinvolge anche le valutazioni di Manna, figura chiave nel settore tecnico. La situazione resta aperta, senza che siano stati annunciati cambiamenti ufficiali.

La scelta di Massimiliano Allegri continua a dividere l’ambiente Napoli. Tra le voci più critiche resta quella di Umberto Chiariello, che ha commentato il possibile nuovo corso azzurro soffermandosi anche sul ruolo del direttore sportivo Giovanni Manna. Il giornalista ritiene che la decisione sull’allenatore peserà molto sulla valutazione del lavoro del ds. Manna avrebbe infatti sostenuto con forza la candidatura di Allegri davanti ad Aurelio De Laurentiis. Per questo, secondo Chiariello, un eventuale fallimento del tecnico livornese coinvolgerebbe direttamente anche la dirigenza. Intervenuto ai microfoni di Radio Crc, Chiariello ha ribadito le proprie perplessità sul piano tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello critica Allegri: Manna si gioca la credibilità

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