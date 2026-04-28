Jannik Sinner critica la programmazione a Madrid | Bisogna cambiare si gioca troppo tardi

Durante il torneo di Madrid, Jannik Sinner ha espresso disappunto riguardo agli orari delle partite. Il tennista italiano ha sottolineato come abbia dovuto disputare il suo incontro alle 11 del mattino, mentre solitamente vengono programmate due partite in orari serali dopo le 20. La sua critica si concentra sulla necessità di modificare la programmazione, ritenendo che si giochi troppo tardi e che ciò possa influire sulle prestazioni dei giocatori.

Jannik Sinner a Madrid ha rifilato una stilettata agli organizzatori del torneo 1000 che lo hanno fatto giocare alle 11 e che programmano abitualmente due partite dalle 20 in poi.🔗 Leggi su Fanpage.it

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