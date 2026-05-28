Umberto Chiariello ha commentato negativamente la proposta di ingaggiare Massimiliano Allegri come allenatore del Napoli, definendola incoerente per i conti del club. La scelta non sembra convincere, secondo il commentatore, che ha espresso dubbi sulla compatibilità tra Allegri e le esigenze della squadra. Nessun dettaglio sulle motivazioni specifiche o sui possibili piani futuri sono stati comunicati.

Il nome di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli non convince Umberto Chiariello. Il giornalista ritiene che il club debba tornare a difendere il proprio equilibrio economico. Un modello che, a suo giudizio, sarebbe stato messo sotto pressione dal ciclo di Antonio Conte. Nel ragionamento di Chiariello, i risultati ottenuti dall’allenatore salentino non sono in discussione. Il Napoli è tornato ai vertici e ha vinto. Il punto riguarda il prezzo sostenuto dalla società per costruire una squadra all’altezza delle ambizioni del tecnico. Intervenuto questa mattina su Radio Crc, Chiariello ha analizzato il peso della gestione Conte sui conti del club. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Chiariello: Allegri-Napoli scelta incoerente per i conti

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