Donna trovata morta in casa a Piacenza il marito in fuga chiama i soccorsi | Ho ucciso mia moglie

Una donna di 56 anni è stata trovata morta con ferite da arma da taglio in un appartamento al sesto piano di un edificio alla periferia di Piacenza. Il marito, che si trovava nell’abitazione al momento dei fatti, ha chiamato i soccorsi dichiarando di aver ucciso la moglie e poi è fuggito. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e il personale sanitario, mentre le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo.

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Piacenza, 8 maggio 2026 – Tragedia e probabile nuovo femminicidio a Piacenza. Una donna di 56 anni è stata trovata morta accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo nella periferia della città. A chiamare i soccorsi intorno alle 15.30 sarebbe stato il marito, un macedone, che è attualmente ricercato. Sarebbe stato lui stesso a riferire di aver assassinato la moglie. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che sono entrati nell'appartamento passando dal balcone, dal momento che la porta non si apriva, trovando il cadavere della donna. Ma il marito non c'era. Pare che la coppia avesse dei figli....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito (in fuga) chiama i soccorsi: “Ho ucciso mia moglie” Notizie correlate Leggi anche: Piacenza, uomo chiama i soccorsi: "Venite ho ucciso mia moglie" | Poi si dà alla fuga Donna trovata morta in casa a Piacenza: ricercato il maritoABBONATI A DAYITALIANEWS La tragedia nel pomeriggio in un appartamento alla periferia della città Una donna di 56 anni è stata trovata senza vita... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giovane donna trovata senza vita in una scarpata nell'Oltrepò Pavese: si indaga; Pavia, ragazza di 22 anni trovata morta in un campo: era scomparsa giovedì. Disposta l’autopsia; Una donna è stata trovata morta in un parco del Milanese; Ragazza trovata morta nel Pavese, sul corpo presenta delle ferite. Piacenza, 56enne trovata morta in appartamento: ricercato il marito dopo la confessione al telefonoUna donna di 56 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio all’interno di un appartamento al sesto piano di un edificio nella periferia di Piacenza. Secondo le prime ... corriereadriatico.it Donna trovata morta in casa a Piacenza, ricercato il maritoLa vittima, 56 anni, sarebbe stata accoltellata. L’uomo, che avrebbe chiamato i soccorsi, è fuggito ed è ora ricercato ... gazzettadelsud.it Donna trovata morta in casa a Piacenza, il marito chiama i carabinieri, confessa l’omicidio e fugge, ricerche in corso - facebook.com facebook Pavia, giovane donna trovata morta in fondo a una scarpata di 80 metri. Non si esclude l'omicidio x.com