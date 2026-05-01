Aurora Ramazzotti ha trascorso un addio al nubilato a Marrakech con alcune amiche. La vacanza è avvenuta prima delle sue nozze, che sono previste a breve. La giovane, nota come presentatrice e creatrice di contenuti, è la figlia di due personaggi noti nel mondo dello spettacolo. La sua uscita si è svolta in modo privato, lontano dai riflettori.

Nozze in arrivo per Aurora Ramazzotti, content creator e presentatrice, figlia di Eros e Michelle Hunziker. I fiori d’arancio sono in programma 4 luglio in Sicilia, come ha raccontato la stessa madre della sposa: “Saranno tre giorni di festa” ha spiegato la conduttrice durante un’intervista a “Verissimo”. In attesa del giorno del fatidico sì, tra i più attesi dell’anno tra i volti del mondo dello spettacolo, per la 29enne è giunto il momento dell’addio al nubilato insieme alle testimoni e alle amiche più care. L'addio al nubilato di Aurora Ramazzotti dalle storie Instragram dell'amica Sara Daniele “Bachelorette escape a Marrakech”...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’addio al nubilato di Aurora Ramazzotti: vacanza speciale a Marrakech con le amiche

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