Michelle Hunziker ha assistito alla Cresima della figlia Celeste, celebrata durante una cerimonia religiosa. La giornata è stata dedicata a questo evento importante per la famiglia. La conduttrice ha partecipato alla funzione, condividendo il momento con i parenti e gli amici stretti. Aurora Ramazzotti, presente all’evento, ha condiviso alcune foto sui social. La Cresima si è svolta in un luogo dedicato alle cerimonie religiose, con i presenti in abiti formali.

Giornata speciale per Michelle Hunziker: la figlia Celeste si Cresima. La conduttrice è mamma di tre figlie femmine: la primogenita Aurora Ramazzotti (nata nel 1996 dall’amore con il cantante Eros) poi Sole e Celeste, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015 dal legame con l’imprenditore della moda Tomaso Trussardi. A riferire l’arrivo di questa giornata speciale per la famiglia è stata proprio la sorella maggiore Aurora, che ha postato alcune foto su Instagram con la scritta “ Cresima di Celeste” accompagnata da un cuore. Per l’occasione la 29enne ha indossato uno splendido abito bordeaux con accessori panna. Le tre sorelle, nonostante la differenza d’età, sono molto legate e appena possibile trascorrono insieme anche le vacanze. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti alla Cresima di Celeste: giornata speciale per mamma Michelle Hunziker

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