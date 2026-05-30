La sesta edizione del CNMI Fashion Trust Grant 2026, promossa da Camera Moda, ha annunciato i beneficiari del programma. La lista include diverse aziende e designer emergenti nel settore della moda. Il grant fornisce supporto finanziario e risorse per lo sviluppo di progetti e collezioni. La selezione si basa su criteri di innovazione e potenzialità di crescita. L’iniziativa mira a sostenere professionisti italiani del settore fashion.

Camera Moda Fashion Trust ha annunciato i beneficiari della sesta edizione dei CNMI Fashion Trust Grant 2026. Si tratta dell’iniziativa dell’ ente volta a sostenere i brand indipendenti del Made in Italy. Per farlo utilizza il supporto finanziario, ma anche percorsi di business mentoring e one-to-one tutoring offerti dallo stesso network del Trust. A chi va il CNMI Fashion Grant 2026?. Gli undici finalisti, selezionati dal comitato tecnico tra circa 80 candidature, hanno presentato lo scorso giovedì le proprie collezioni. Inoltre, in questa occasione, hanno anche esposto il loro progetto di potenziale utilizzo dei grant. A dominare la scena la creatività, progettualità strategica e attenzione alla sostenibilità, diventati i principali criteri utilizzati in fase di selezione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i beneficiari del Camera Moda CNMI Fashion Grant 2026?

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