Il padre di Arianna Montefiori era George Eastman, noto personaggio pubblico. Nel 2019, l’attrice ha partecipato alla serie televisiva “L’isola di Pietro”, interpretando il ruolo del medico Pietro Sereni.

Arianna Montefiori recita poi in un’altra fiction molto famosa: nel 2019 entra a far parte del cast “L’isola di Pietro” con Gianni Morandi nei panni del medico Pietro Sereni. Successivamente, la vediamo ne Il Paradiso delle Signore durante la quinta stagione dove veste i panni di Laura Parisi. Ma passiamo ora a scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Oggi, Arianna è la moglie di Briga, con il quale si è sposata il 18 dicembre 2021. George Eastman, morto il papà di Arianna Montefiori e attore di spaghetti western. Viene ricordato dalla stampa per le sue origini liguri, per il passato da rugbista e l’altezza (ben due metri): Luigi Montefiori era nato a Genova il 16 agosto 1942. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi era il papà (importante e famoso) di Arianna Montefiori, George Eastman

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