È deceduto l’attore western noto come George Eastman, noto anche per essere il padre di Arianna Montefiori, nota cantante e influencer, e marito di un noto artista. L’attore aveva avuto un infarto alcuni anni fa e si è spento recentemente. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali e ha suscitato cordoglio tra colleghi e fan. La sua carriera si è concentrata principalmente sul genere western, con numerose interpretazioni che hanno lasciato un segno nel cinema di quegli anni.

Addio all'attore western George Eastman, Arianna Montefiori, moglie di Briga, era sua figlia: aveva avuto un infarto qualche anno fa A 83 anni si è spentoGeorge Eastman, attore western, conosciuto anche per essere ilpadre di Arianna Montefiori, che da poco ha avutouna bambina, Allegra, insieme a Briga.Infatti il vero nome dell’artista era Luigi Montefiori. Eastmanè deceduto presso il Gemelli Medical Center in via Bagliasco a Roma, sede dell’hospice dell’Università Cattolica. Luigi Montefiori, George Eastman,ha recitato in numerosi spaghetti western e film di genere ed ha anche interpretato uno dei giocatori di poker nel filmRegalo di Nataledi Pupi Avati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - George Eastman, è morto l’attore western: era il papà di Arianna Montefiori

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George Eastman - attore (Genova ,16 agosto 1942 -,20 maggio 2026) 83 anni

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L'attore italiano George Eastman (Antropophagus, Rabid Dogs) è deceduto all'età di 83 anni reddit

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