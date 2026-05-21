Lunedì 19 maggio, all'hospice dell'Università Cattolica presso il Policlinico Gemelli di Roma, si è spento all’età di 83 anni l’attore Luigi Montefiori, conosciuto anche come George Eastman. La sua carriera si è sviluppata attraverso numerosi generi cinematografici, tra cui anche i film di spaghetti western. La sua morte è stata comunicata attraverso fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sulla causa. Montefiori aveva iniziato la sua carriera negli anni ’60 e nel tempo aveva ottenuto riconoscimenti per vari ruoli.

Aveva 83 anni e una carriera lunghissima alle spalle, dove si era messo alla prova con più generi. George Eastman – nome d’arte di Luigi Montefiori – si è spento lunedì 19 maggio al Gemelli di Roma, presso l’hospice dell’Università Cattolica. Un volto riconosciuto nel cinema di genere italiano, ma anche il papà di Arianna Montefiori, l’attrice che molti conoscono per alcuni ruoli nelle fiction e che proprio del rapporto con lui aveva parlato con grande affetto in tv pochi mesi fa, a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. George Eastman, morto il papà di Arianna Montefiori e attore di spaghetti western. Oggi viene ricordato dalla stampa per le sue origini liguri, per il passato da rugbista e l’altezza (ben due metri): Luigi Montefiori era nato a Genova il 16 agosto 1942. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arianna Montefiori, morto il papà George Eastman: chi era l’attore di spaghetti western

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